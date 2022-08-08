Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский исполнитель. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой, которая в прошлом году ему родила сына, которого назвали Михаилом. Катя также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Репяхова показала своего звездного мужа, который позировал в косухе и шлеме. Звезда улыбнулся, пока Катя делала фотографию.
"Мой спасатель", - написала Репяхова в сторисе, который разместила в Инстаграм.
А после этого Катя разместила снимок своего супруга, который сидит на байке. Как можно увидеть, Павлик является ценителем мотоциклов - ведь у него "Харли Дэвидсон".
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