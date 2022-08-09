На своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором подробно рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.

Во время отдыха в Буковеле старший сын звездной пары Глеб упал на металлическую пластину и разорвал себе колено. В местном медпункте врачи отказались бесплатно сказать Саливанчук, нужно ли будет зашивать рану, и выставили цену в 3,5 тысяч гривен. Анна вызвала "скорую".

Оказалось, что ближайшая больница находится в Яремче, в 40 километрах от Буковели. Анна с сыном поехали туда на собственном автомобиле, чтобы суметь вернуться назад к комендантскому часу. Когда они прибыли на место, в больнице никого не было. Сначала медсестры затягивали с заполнением анкеты, а затем врач шокировал актрису своим поведением, специально запугивая ее сына.

"Я могу только догадываться, но мне кажется, что он был под хмельком. Врач начинает смотреть на ногу, снимать пластырь, а малыш плачет. Врач говорит: "Если он будет плакать, то езжайте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено". Я договариваюсь с Глебом, успокаиваю его, он все равно плачет, говорю: "Не волнуйся, сейчас будет не больно, ничего страшного не будут делать". Врач возвращается и говорит: "Не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать", - пересказала ситуацию звезда.

Раненое колено ребенка все же зашили, но медик отказался рассказать Саливанчук, как ухаживать за швами, сказал "найти другого своего врача" и ушел.

"Пожалуйста, Буковель, подумайте о том, что вам нужны специалисты на месте, потому что это ужас!!!! Хорошо, что у меня легкая травма- а если что-то серьезное", - подчеркнула артистка.

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