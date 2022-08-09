Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и звезда "Мастер Шеф". Звезда работает и живет во Франции, а в Украину приезжает на съемки тв-шоу. А после начала войны Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, деньги из которых идут на помощь Украине. Также Мартыновская пишет с коллегой Владимиром Ярославским книгу об украинской кухне. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А на новых фото Мартыновская была с распущенными волосами, сделав селфи.
"Друзья, надеюсь вы в порядке. Ваши близкие тоже. Вы сделали что-то полезное сегодня, чтобы приблизить победу. И проговорили себе, что все точно будет хорошо", - написала Ольга.
"Под кудрями моя голова затеяла сделать что-то приятное для себя", - продолжила Ольга в публикации.
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