Певец Артем Пивоваров — из маленького городка Харьковской области, он активно поддерживает украинцев и нередко привлекает внимание новыми видео.

Недавно стало известно, что семья популярного украинского певца оказалась в оккупации. В оккупированном Волчанске Харьковской области близкие его находятся давно, однако певец не говорил об этом публично.

Сейчас, после первого интервью Пивоварова, популярность исполнителя еще больше выросла.

В этот раз Артем показал, как поклонники исполняют его композицию, а сам он любуется услышанным на фоне. Также артист повеселился с компанией перед камерой, чем порадовал в Иинстаграм:

«Мурашки; Вауууу🔥; Как хорошо 😍; 🔥 аж мурашки по коже 😍; Очень хорошо❗; ну лучшие 😍; Это очень круто🔥; Очень круто👏; Класс😍; нереальные!! 😍🔥; Артем, ты невероятный! Мурашки кожей бегут 😍 Очень круто! 👏; Как будто мантра какая 🤩🤩🤩 Это просто вау» - говорят в сети.

Ранее Пивоваров добавил, что очень ценит вклад родных в свое воспитание, которое помогло ему стать таким человеком, каким он сейчас. О том, как мама артиста живет под оккупацией российских захватчиков, он не захотел рассказывать, однако заверил, что каждый день общается с ней.

"Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, но мы постоянно на связи", – рассказал Артем Пивоваров.

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров остроумно поставил хейтеров на место.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров расплакался на церемонии YUNA.