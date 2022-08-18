Россия долгое время манипулировала языковым вопросом в Украине в надежде разделить нашу страну. Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан пояснил в интервью для "24 Канала", что нельзя и не нужно заставлять людей говорить по-украински.

Как телеведущий объяснил язык – это элемент манипуляции со стороны россии, который всегда был и будет, если давить на украинцев, которые пока разговаривают на российском языке. Он также напомнил, что из-за языка россия всегда делила украинцев на Восток и Запад: на русскоязычных братьев и украиноязычных националистов.

"Это все их игры. Язык – это наша ДНК, идентификация нации. Мне сейчас нравится переход на украинский язык. Но переход на украинский должен состояться сознательно и по своему желанию. Заставить людей говорить по-украински – нельзя и не надо. Мы должны к этому созреть", – сказал Александр Педан.

Александр Педан также отметил, что он готов работать над тем, чтобы язык не насаждали, а язык становился модным, родным, приятным. Телеведущий признал, что украинский дубляж фильмов гораздо круче российского.

Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.