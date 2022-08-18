Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан розповів, що його неповнолітня дочка Валерія разом із хлопцем поїхала жити до Польщі. В інтерв'ю для "24 Каналу" він розповів, чи означає це, що його дочка Валерія навчатиметься за кордоном.
Національний мультимедійний тест його дочка складала у Польщі, куди поїхала зі своїм хлопцем. Проте невдовзі Валерія повернеться до України, адже 1 вересня стане студенткою одного з українських вишів.
"Ми подали документи в Україні, у кілька "вузів". Незабаром ви все дізнаєтесь, я тримаю кулачки. Вона у мене золота медалістка і справді добре вчилася, я нею дуже пишаюся. Вона у мене заслужила на краще", - розповів нам Олександр Педан .
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Він додав, що міг оплатити навчання дочки за кордоном, але хоче, щоб вона була прикладом для своїх однолітків, які вагаються – повертатися чи ні.
"Я вважаю свою дочку таким же опіоніон-лідером у своїй категорії, тому що діти її люблять та поважають. Вона є прикладом для підлітків, і ми своїм прикладом разом хочемо показати, що вчитися треба в Україні", – сказав Олександр Педан.
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Як повідомляла Politeka, Педан попередив про хитрі заяви Собчак і Дудя, на які не треба вестись.
Також Politeka писала, що Педан після спілкування з росіянами дав універсальну пораду, як розпізнати "хороших".