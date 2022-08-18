Національний мультимедійний тест донька Олександра Педана складала у Польщі, куди поїхала зі своїм хлопцем, але вчитися буде не там.

Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан розповів, що його неповнолітня дочка Валерія разом із хлопцем поїхала жити до Польщі. В інтерв'ю для "24 Каналу" він розповів, чи означає це, що його дочка Валерія навчатиметься за кордоном.

Національний мультимедійний тест його дочка складала у Польщі, куди поїхала зі своїм хлопцем. Проте невдовзі Валерія повернеться до України, адже 1 вересня стане студенткою одного з українських вишів.

"Ми подали документи в Україні, у кілька "вузів". Незабаром ви все дізнаєтесь, я тримаю кулачки. Вона у мене золота медалістка і справді добре вчилася, я нею дуже пишаюся. Вона у мене заслужила на краще", - розповів нам Олександр Педан .

Він додав, що міг оплатити навчання дочки за кордоном, але хоче, щоб вона була прикладом для своїх однолітків, які вагаються – повертатися чи ні.

"Я вважаю свою дочку таким же опіоніон-лідером у своїй категорії, тому що діти її люблять та поважають. Вона є прикладом для підлітків, і ми своїм прикладом разом хочемо показати, що вчитися треба в Україні", – сказав Олександр Педан.

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