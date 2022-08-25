Как сообщает Politeka.net, фронтмен "Kalush Orchestra" Олег Псюк трогательно поздравил свою девушку с днем рождения и рассказал, как они познакомились. Кроме того, на своей странице в сети Инстаграм музыкант опубликовал их общее фото.

Олег Псюк трогательно поздравил любимую с 22-летием. По этому случаю он рассказал, как пара познакомилась на Крещатике и признал, что эта неожиданная встреча была похожа на судьбоносную.

"Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже, потому что наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным... Люблю тебя", – поделился фронтмен "Kalush Orchestra".

Артист также признался, что с Александрой Билобров они вместе уже полтора года. Он рассказал, что его любовь за это время только еще больше выросла. В своем поздравлении, он пожелал ей оставаться "такой же классной, красивой, организованной, умной и заботливой". Кроме того, рэпер Олег Псюк пообещал сделать ее счастливой.

Олег Псюк также попросил фанатов поздравить его любимую в комментариях и они сразу же исполнили его просьбу.

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

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