На своей странице в Instagram артистка в этот раз решила разместить тематический пост с эмоциональным обращением. Анна рассказала, как можно помочь стране, будучи не военным человеком и не медиком.

«Я не воюющая женщина не защищает страну на линии фронта, но это не значит, что я не помогаю стране. С начала полномасштабного вторжения я занимаюсь волонтерством и активно помогаю на информационном фронте, что не менее важно. 🙏

Кроме того, что я женщина, я еще и мама. Поэтому сейчас моя главная миссия – быть рядом со своими детьми, оберегать их и дарить им свою любовь. В моих силах сделать все возможное, чтобы мои детишки всегда улыбались, были счастливы и никогда не знали слово "война"» - высказалась Саливанчук.

Она подметила, что слабой женщиной себя не считает.

«Каждый день был бы испытанием на прочность и стойкость, но я бы знала, что выдержу все, ведь мне есть для кого и для чего жить. Не испугавшиеся и ушедшие оборонять мужчины стопроцентно герои для нашей страны. Могу сказать с уверенностью, что нам есть на кого равняться и с кого брать пример. Поэтому, будь я мужем, без сомнений находилась на линии фронта» - заявила Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.