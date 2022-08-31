После нападения россии на Украину известный украинский телеведущий Даниэль Салем отправился в военкомат.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Даниэль Салем, который сейчас находится на фронте и защищает Украину от российских захватчиков, показал видео с передовой. Кадрами знаменитость поделился в своем Инстаграм.

"Без юмора на нуле невозможно, если уничтожать противника то только с улыбкой на лице, он недостоин видеть нашу злость, и даже слезы!", - написал Даниэль Салем в подписи к видео.

На кадрах побратимы Салема идут вдоль поля. Один из военнослужащих показывает направление позиций оккупанта, пошутив, что он проводит экскурсию. Во время записи видео вдалеке слышны звуки, похожие на обстрелы.

Украинцы в комментариях рассыпались в благодарностях и отметили, что искренне верят в победу. Многие также написали, что моляться за бойцов ВСУ и ждут их возвращения.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину он отправился в военкомат. Известный украинский телеведущий Даниэль Салем минимум семь раз попадал под обстрелы. Во время одного из таких случаев Даниэль получил контузию и практически оглох на одно ухо.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем семь раз попадал под обстрелы, ведущий даже записал прощальное видео.