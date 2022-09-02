Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских устроила целую презентацию после выпуска украиноязычной песни. Ее премьеру артистка планировала давно, но смогла показать ее уже после возвращения домой.

Практически полгода Каменских провела заграницей и сейчас показывает украинцам, как она скучала по дому. Вернулась в Киев певица без Потапа, но это не мешает ей заниматься работой довольно активно.

«Песня, отснятая в середине февраля, запланированная к выходу в марте, более 6 месяцев спустя и после десятков сообщений с просьбой ее выпустить, эта работа наконец-то увидела свет!

"Хрусталь" - это песня о тернистом пути любви. В ней изначально было заложено немного другое содержание. Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем по-другому» - заявила Каменских.

«Все изменилось к сожалению ❤; Настя, какая красота!; Ждала этого трека со съемок концерта😍 Песня засела в сердечке сразу❤️; Хорошая песня 🔥; Спасибо за то, что все-таки выпустили эту песню🤍 И клип получился невероятный😍; Очень хорошая работа, концепция невероятная🔥; Красавица наша» - отвечают в сети.

Также Каменских оправдалась, почему Потап ни с кем не общается и до сих пор не вернулся в Украину:

"Мой Леша включился сразу. Он, как я уже говорила, многое делает. Он гораздо сильнее меня. Первое, что у него появилось — ехать домой. Но мы поняли, что в тот момент мы могли больше помочь здесь", - рассказала певица.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.