Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который живет с молодой супругой в Киеве. Катерина Репяхова ранее работала его концертным директором и не скрывала, что была влюблена еще с дества. Сейчас пара воспитывает вместе маленького сына.

Их ребенку Мише исполнился год совсем недавно, но Репяхова уже успела заняться своим бизнесом и решила создать магазин детской одежды. Девушка показывает в Инстаграм довольно часто свои образы, моменты из концертов Виктора Павлика, а также рассказывает о новых идеях.

В этот раз она устроила специальную фотосессию, в которой также поучаствовал и ее сын:

"У Миши сегодня настроение получше. Какой у меня взрослый сын, я в шоке! И закулисье съемки!" - пишет Катерина.

Как можно заметить, Катя и Виктор не стесняются показывать малыша и постоянно делятся фото и видео с ним.

Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Также артист решил поделится с фанатами кадрами со своим сыном. На кадрах Виктор был за рулем, держал малыша на руках и снимал все на видео.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.