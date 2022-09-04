Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лазановский поделился кадрами, где показал, как тренируется в спортзале.

"5-ть месяцев тренировок, могут официально отправляться в одно место. Сегодня второе занятие с Василием и второй раз я чувствую прекрасно свои мышцы. Вот так поставили себе вызов сделать с меня пушку. Как думаете, выйдет? P.S. Рекомендую ходить в зал хотя-бы полгода с тренером. Оно того стоит", - написал Лазановский.

Фанаты поставили сотни лайков и написал комментарии:

"Выйдет 100%. Главное ходить", "Ходила в спортзал 10 раз".

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