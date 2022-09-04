Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 14-го года покинула Украину, а решилась вернуться обратно после начала полномасштабного вторжения. Звезда сразу же посетила свой родной Ирпень, который находился под оккупацией россиян. Сейчас певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины и осуждает действия российских оккупационных войск. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда сделала репост сторис, где были ее архивные фото с мамой.

"Если меня спросят что такое милота- я покажу им детские фотографии Светланы Сергеевной!", - написано было в публикации, которую репостнула Светлана.



Сообщалось, что интервьюер и телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил, что на третий или четвертый день войны говорил с Лободой по телефону где-то час.

"Из тех украинцев, кто был популярен и уехал - это Лобода, актриса из сериала "Кухня" Катя Кузнецова. Кто еще? А никто, на хрен, больше не уехал. То есть большинство украинцев, которые были популярны в россии, остались там и молчат. Выехали единицы. Поэтому для меня пример Лободы и Кузнецовой — это классный пример", — отметил Анатолий Анатолич.



