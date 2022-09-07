Приемная дочь рэпера, телеведущего и продюсера Алексея Потапенко увиделась с младшим братом после долгой разлуки.

Как сообщает Politeka.net, до отношений с Настей Каменских Потап был в браке с продюсером Ириной Горовой — бизнесвумен, коммерческий директор, сооснователь продюсерского центра Mozgi Entertainment. После развода экс-пара продолжает вести дело вместе и воспитывает общего сына Андрея.

Падчерица Потапа Наташа Горовая рассказала в Инстаграм о долгожданной встрече с близким человеком - младшим братом Андреем.

Падчерица Потапа отметила, что не ведалась с младшим братом уже год. Наташа Горовая сделала снимок с братом и сравнила с фото с последней их встречи, отметив, что с тех пор многое изменилось.

Она отметила, что по снимкам видно настолько они изменились: брат с сестрой не только подросли, но и заметно похудели. Кроме того, в их гардеробе появились яркие цвета.

"Прошел год. Немного похудели. Начали носить не только черную одежду. Любим друг друга еще больше. Мой любимый мальчик, который уже такой взрослый. Так нравится как ты мыслишь, анализируешь. Ты моя поддержка", - написала в подписи к фото падчерица Потапа - Наташа Горовая.

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.

Также Politeka писала, Горовая в крохотном топе и обтягивающих шортиках раскраснелась перед молодым красавчиком.