12 сентября Кате исполняется 39 лет. По этому случаю 52-летний Горбунов на своей странице в Instagram разместил трогательный поздравительный пост и показал ряд семейных фотографий, на которых они позируют с женой и двумя сыновьями Иваном и Данилой.

"С Днем рождения, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение!!Это твой день!!Я очень хочу чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались!! Ты заслуживаешь все лучшее!! Спасибо тебе за наших деток, за наших ребят!!За то, что ты такая замечательная мама!!Помни-я всегда рядом!!Люблю тебя безгранично!!И пусть поскорее наступит Великая Победа!!", — написал Юрий.

Осадчая в комментариях сразу же ответила любимому: "Юрка, спасибо тебе за твою заботу, любовь и за наших ребят ❤️".

Поклонники звездного семейства Горбунова и Осадчей в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Катя, поздравляем с днем ​​рождения! Будьте счастливы. Мирного неба и скорой победы";

"Всего тебе лучшего 🎂. И еще обязательно дочки 😍";

"Здоровья и долголетия!!!! ❤️благополучия и победы!!!! У вас прекрасная добрая семья! Пусть все мечты сбудутся";

"Великолепная пара!!! Очаровательные детки!!!".

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