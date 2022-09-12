12 сентября Кате исполняется 39 лет. По этому случаю 52-летний Горбунов на своей странице в Instagram разместил трогательный поздравительный пост и показал ряд семейных фотографий, на которых они позируют с женой и двумя сыновьями Иваном и Данилой.
"С Днем рождения, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение!!Это твой день!!Я очень хочу чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались!! Ты заслуживаешь все лучшее!! Спасибо тебе за наших деток, за наших ребят!!За то, что ты такая замечательная мама!!Помни-я всегда рядом!!Люблю тебя безгранично!!И пусть поскорее наступит Великая Победа!!", — написал Юрий.
Осадчая в комментариях сразу же ответила любимому: "Юрка, спасибо тебе за твою заботу, любовь и за наших ребят ❤️".
Поклонники звездного семейства Горбунова и Осадчей в комментариях присоединяются к поздравлениям:
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"Катя, поздравляем с днем рождения! Будьте счастливы. Мирного неба и скорой победы";
"Всего тебе лучшего 🎂. И еще обязательно дочки 😍";
"Здоровья и долголетия!!!! ❤️благополучия и победы!!!! У вас прекрасная добрая семья! Пусть все мечты сбудутся";
"Великолепная пара!!! Очаровательные детки!!!".
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