Как пишет Politeka.net, украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал, как выглядела 6-летняя Олеся Столпакова всего за пару месяцев до того, как российские оккупанты пришли с войной на нашу землю.

У себя в Инстаграм он разместил два снимка.

Первое фото сделано до полномасштабного российского вторжения. 6-летняя Олеся Столпакова позирует с человеком в костюме льва из мультика «Мадагаскар».

«Девочка Олеся, которой было 6 лет. Жила в Харьковской области. Обычная классная девчонка. Со своими интересами, предпочтениями и желанием жить. У меня трое детей. Я знаю, как им все интересно в 6 лет. И я представляю, как она просила маму сделать фото со львом из Мадагаскара», - написал Анатолич.

На втором фото - место, где нашли Олесю и ее маму и еще 400 жителей Изюма.

«Это снова то, что оставили по себе "они". А еще инстаграммы блокирует и удаляет посты и страницы по словам, которыми мы в жизни называем "их". Поэтому я пишу так... НО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗА СОТНИ ЛЕТ "ИХ" БУДУТ ВСПОМИНАТЬ КАК ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧТО НАВСЕГДА ВОЗНИКЛО С ЗЕМЛИ. И ВЕСЬ МИР ПЫТАЕТСЯ СТЕРТЬ ИХ СО СВОЕЙ ПАМЯТИ, КАК ЧТО-ТО СТРАШНОЕ. А Скорее наоборот, ИХ СТРАНА БУДЕТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ 140 000 000 ЛЮДЕЙ ДОБРОВОЛЬНО ПРЕОБРАЗОВАЛИСЬ НА ЗОМБИ», - эмоционально отреагировал ведущий.

Напомним, Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки: "Нет места в голове..."

Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.

Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.