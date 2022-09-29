Двенадцатый сезон вокального проекта «Голос страны» возвращается на телеэкраны уже в это воскресенье, 2 октября.

Напомним, ведущими шоу будет Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а кресла тренеров займут Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева.

Как известно, Вячеслав Вакарчук от участия в новых съемках проекта, отказался, пояснив, что сейчас его цель совсем другая - поддерживать украинских бойцов на фронте, помогать стране в благотворительном туре.

А вот Потап, который незадолго до полномасштабного военного вторжения россии в Украину оказался за границей и вернулся только сейчас, наоборот с воодушевлением готовится к новым съемкам.

«Голос страны» возвращается, чтобы бороться еще более упорно!», - говорил Потап в новом промо-видео шоу «Голос страны».

Стать свидетелями возвращения вокального проекта призвала украинцев и Оля Полякова. Певица также коротко ответила на вопрос, зачем съемки шоу в разгар военных действий.

«Голос страны» возвращается, чтобы в твоем сердце прозвучала украинская песня! Уже через три дня возвращение сезона, который прервала война», - объявила Полякова.

Напомним, ранее создатели «Голоса страны» пояснили, что в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая.

Отметим, что многе украинцы с нетерпением ждут, когда можно будет хоть на какое-то время отвлечься от темных мыслей и тревожных новостей с фронта, другие высказывают негативное отношение к развлечениям в разгар войны.

«Считаю, что рано для любых шоу», «А не рано ли?», «Жду как никогда!», «Под бомбежку петь будете?», «Жду!», «Жду неевероятного возвращения шоу», - пишут зрители, комментируя предстоящий выпуск, который состоится уже 2 октября.

Также напомним, что Потап вернулся в Украину и показал парализованное лицо.

Также Politeka.net писала, что Полякова поставила на место украинцев, оскорбивших ее подругу Ефросинину.

Кроме того, сообщалось, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" назвал причину, по которой его супруга Ксения больше не общается с родственниками из оккупированной Ялты.