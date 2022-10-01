Михаил Заливако, участник 11 сезона шоу "Холостяк", решил показать несколько кадров из своего нового путешествия.

Как пишет Politeka.net, украинский блогер и бизнесмен Михаил Заливако, который был главным героем шоу «Холостяк-11» несколько дней назад отметил свой день рождения в кругу близких и друзей. Засветилась на вечере и его бывшая избранница - Анна Богдан, которая вместе с мужчиной прожила год вместе в одном доме.

После праздника Михаил показал несколько занятный кадров, но не стал раскрывать самое важное. Мужчина выехал из Украины впервые за столько месяцев и отправился в Польшу.

Впечатляя новыми кадрами фанатов, Заливака не обошелся без доли юмора:

"Ну что? Все еще опухшее лицо... С очень известным скрипачом - Куртом Кобейном. А это еду с мистером Вестом на вечерний факультатив по польскому языку" - с иронией написал Заливако.

Ранее Заливако буквально завалил свой Instagram-stories кадрами, на которых продемонстрировал, как друзья, знакомые и коллеги поздравляли его с праздником.

Не обошла стороной и бывшая возлюбленная Михаила, Анна Богдан, она приехала к имениннику, чтобы лично его поздравить и похвасталась этим публично.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан внезапно засветилась в объятиях Заливако: "Хотела сказать..."

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала об очень тяжелой поездке к сестре и показала кадры

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