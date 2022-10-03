Украинский телеведущий Григорий Решетник позировал в элегантном образе, который предпочитает выбирать во время съемок.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник не перестает радовать поклонников не только семейными фото и постами о волонтерских проектах, но и своими стихами. Он написал мотивационные строки о жизни и поделился ими в Instagram.

"Не віддавай своє життя на відкуп долі

Борися до останнього - як боряться герої

І полюби себе, свої думки та дії

Лише тоді на краще зміняться події", - написал телеведущий.

Кроме того, он показал портретный снимок. Там украинский телеведущий позировал в элегантном образе, который предпочитает выбирать во время съемок. На Григорие Решетнике - серый пиджак и белая классическая рубашка. В карман пиджака телеведущий положил темно-синий платок в яркий принт.

Такие строчки Григория Решетника изрядно порадовали пользователей сети, восхищения они выразили в комментариях под постом. Правда некоторые пользователи сети отметили, что ведущий очень изменился и его не узнать.

"Хорошо сказано", "Действительно мотивировали меня! Благодарна за эти строчки!", "Григорий Иванович похудел так", "Гриша что-то вас не узнать", "Загадочный и красивый", - писали в комментариях.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника хвастнула отдыхом в Одессе.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила украинцев домашними кадрами.

Также Politeka писала, что Решетник вновь обратился к украинцам по поводу переноса премьеры "Холостяка".