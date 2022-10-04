Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной Решетник воспитывают троих сыновей. Счастливая мамочка троих сыновей часто постит кадры со своими детьми. В этот раз девушка посвятила пост в Instagram младшему сыночку Александру, у которого сейчас режутся зубки.

Сначала многодетная мамочка похвасталась, что младший сын быстро растет и уже начал спать отдельно от родителей, чему Кристина с одной стороны рада, а с другой ей грустно. Также жена украинского телеведущего Григория Решетника, показала, что мальчик растет настоящим фантазером и придумывает разнооборазные истории о своих старших братиках Иване и Диме.

Ко всему прочему, Кристина Решетник показала кадры, как малыш кусает свои пальчики, потому что у него режутся зубики. Тем временем, мама крепко обнимает Сашу и радуется, что он позволяет ей это делать - ведь старшие сыновья, к сожалению, начали этого немного стесняться.

"Когда же эти зубы уже вырастут. Так круто, что его еще можно вот так обнимать и поцеловать, ведь старшие уже так делать не дают", - рассказала жена украинского телеведущего Григория Решетника.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.