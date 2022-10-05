Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар заинтриговал украинцев своей идеей.

Как оказалось, Евгений уже начал готовится к новогодне-рождественским праздникам и нашел идею, как еще сильнее объединить украинцев через еду. Правда, пока деталей своего "плана" раскрывать не стал, только попросил о помощи. В своем новом посте повар обратился к фолловерам с просьбой поделился аутентичными рецептами блюд, обязательно указав регион, где эти блюда готовят.

В подписи к публикации Клопотенко написал: "Есть у меня рождественско-новогодняя идея: еще сильнее объединить украинцев через еду. Саму идею я расскажу вам позже, а пока нужна помощь. Хочу собрать праздничного, регионального и очень аутентичного. Поэтому если у вас есть традиционные блюда и напитки, которые вы готовите к Рождеству – напишите в комментариях, пожалуйста. Прям блюдо + ключевые ингредиенты + основные принципы приготовления + обязательно название вашего региона. А я это превращу в декабре в нечто прекрасное и ценное. И подарю вам всем".

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