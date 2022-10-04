Как пишет Politeka.net, талантливая артистка Анна Кошмал не выезжала с ребенком за границу ради безопасности, потому что чувствует себя нужной и полезной на Родине.

С началом полномасштабной войны кинозвезда находилась во Львове, но спустя три месяца вернулась в родной Киев.

На своей странице в Instagram Анна Кошмал разместила эмоциональный пост, в котором поразмышляла об ответственности.

«Мой сын в 4 года поет на память гимн Украины. Я этому не учила. Эти строки раздаются везде, даже малыш чувствует в себе эту силу. Украина сейчас пример несокрушимости, силы духа и борьбы против подлинного зла для всего мира. Кто бы что ни говорил, но это действительно так», - выразила уверенность она.

По словам Анны, быть примером – большая ответственность. Поэтому сейчас главное проявить каждому из нас свой несокрушимый характер и продолжить расти и развиваться.

«Несмотря на то, что всем нам сейчас психологически очень тяжело, я восхищаюсь каждым, кто продолжает работать, кто не побоялся сменить род деятельности и начать все с нуля, кто без устали волонтерит, кто направляет свою ярость в полезные дела, кто смог преодолеть собственное отчаяние , кто за границей не дает забыть о нас и призывает к неустанной поддержке, и, безусловно, нашими ГСЧС, медиками, защитницами и защитниками, благодаря которым мы до сих пор здесь. Я восхищаюсь всеми, кто действует и не может иначе. Спасибо!💙💛», - отметила актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения.

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" показала подросшего сына, редкие кадры.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал сообщила о личной драме.