Жена ведущего Владимира Остапчука отметила, что ситуация ее очень возмутила и шокировала.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о неприятной ситуации, которая с ней приключилась во время рабочего дня. Деталями нотариус поделиласт на своей странице в Instagram-stories, а также опубликовала кадры с места события.

Кристина рассказала, что одна знаменитая украинка припарковалась в неположенном месте и перекрыла дорогу на выезде.

"Меня очень удивляют люди, которые не имеют совести. Я дождалась девушку, которая перекрыла дорогу, пошла по своим делам. Ждала я ее минут 15, и когда она пришла, то даже не сказала: "извините", хотя там может ехать скорая или пожарная. Неужели так сложно оставить свой номер телефона на автомобиле?", - возмутилась Кристина Горняк.

Жена ведущего Владимира Остапчука отметила, что вопрос парковки ее всегда волновал, но вот такая бесстолковая парковка просто злит и выводит из себя. Оказалось, что возле того ресторанчика, где все произошло, действительно нет места для парковки - там односторонее движение.

Если владельцы авто ставят там машину, то всегда стараются оставить свой номер, чтобы их можно было вызвать. А эта девушка просто ушла, переградила дорогу авто, и даже не подумала о других людях.

"Я не буду говорить, кто это, потому что это известная личность и потому я была шокирована", - призналась Кристина Горняк.

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