Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине и принимает участие во всевозможный волонтерских и благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила забавной видеоанонс, в котором заинтриговала новым шоу.

Как оказалось, Даша встретилась на кухне с комиком и телеведущим Андреем Бедняковым. Судя по анонсу, в первом выпуске артисты готовили вареники, и при этом очень весело проводили время. Стоит отметим, что на кухню Астафьева пришла в джинсах и ассиметричном желтом топе с пышным рукавом, ее волосы собраны и заплетены в тугую косу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Я долго ждала… и вот этот день настал! Юмор и харизма… и @biedniakov. Шучу. Новый Андрей. Знакомьтесь! #такие блюда. Полный выпуск уже на ютуб, ссылку в шапке профиля".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео певицы: "Снова он. Его уже слишком много", "Дождалась! Бегу на ютуб, тем более с таким гостем", "Каждый, когда впервые что-нибудь вкусное приготовил: нужно открывать кулинарное заведение", "Следует посмотреть", "Так хорошо – украинском. Вы молодцы", "Ой, Даша, каждый новый образ – шедевр", "Будем смотреть", "Класс! Ушла смотреть".

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