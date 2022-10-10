Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила немного отвлечь украинцев от жутких новостей.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить творожно-тыквенную запеканку.

"Если это ху*ло, думает, что нас испугать, то нет!!! Нас не одолеть, мы и дальше будем бороться за нашу УКРАИНУ💛💙 Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо президент 🙏🏻Я продолжаю готовить, потому что меня это успокаивает , и когда не будет воздушной тревоги - готовьте 💋🙏 Призываю вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Берегите себя и близких!", - подчеркнула Анна.

Для приготовления творожно-тыквенной легкой запеканки нам понадобятся для сырного слоя:

✅творог (не сухой) 500 гр

✅яйца 2 шт

✅сахар 80 гр

✅ванильный сахар

✅йогурт или кефир 200 гр

✅мука с крахмалом 3 ложки

Для тыквенного слоя:

✅тыква 500 гр, запекается 40 мин

✅яйцо 2 шт

✅сахар 80 гр

✅цедра лимона и апельсина

✅корица, мускатный орех

✅мука с крахмалом 3 ложки

Весь процесс приготовления Саливанчук показала на видео:

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.