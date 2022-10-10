Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить творожно-тыквенную запеканку.
"Если это ху*ло, думает, что нас испугать, то нет!!! Нас не одолеть, мы и дальше будем бороться за нашу УКРАИНУ💛💙 Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо президент 🙏🏻Я продолжаю готовить, потому что меня это успокаивает , и когда не будет воздушной тревоги - готовьте 💋🙏 Призываю вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Берегите себя и близких!", - подчеркнула Анна.
Для приготовления творожно-тыквенной легкой запеканки нам понадобятся для сырного слоя:
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✅творог (не сухой) 500 гр
✅яйца 2 шт
✅сахар 80 гр
✅ванильный сахар
✅йогурт или кефир 200 гр
✅мука с крахмалом 3 ложки
Для тыквенного слоя:
✅тыква 500 гр, запекается 40 мин
✅яйцо 2 шт
✅сахар 80 гр
✅цедра лимона и апельсина
✅корица, мускатный орех
✅мука с крахмалом 3 ложки
Весь процесс приготовления Саливанчук показала на видео:
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