Известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт, который делает курицу простой, но прекрасной.

Как сообщает Politeka.net, мясо птицы, в том числе куриное филе – это белок, а протеины нам нужны, как строительный материал для человеческого организма. Как быстро приготовить куриное филе с пользой для здоровья – рассказал известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.

Как говорит Евгений Клопотенко, этот рецепт – для всех украинцев, кто не может думать, что приготовить, но есть нужно и так, чтобы просто из адекватных продуктов.

Вам понадобится:

ветчина - 2 кусочка

куриное филе - 1 шт

сыр твердый - 2 тонких кусочка

лимонный сок - 1 ст.ложка

мука - 2 ст.ложка

яйцо

панировочные сухари

Все максимально просто и быстро - способ приготовления рецепта от Евгения Клопотенко:

1.Куриное филе разрезаем пополам, но не до конца. Кладем внутрь ветчину и сыр.

2.Сбрысгиваем лимонным соком сверху.

3. Панируем в муке, потом в яйце, которое предвадительно взбиваем вилкой. Напоследок панируем в сухарях.

4.Запекаем до румяной корочки в духовке разогретой до 180 градусов на 25-30 минут.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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