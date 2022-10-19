Как сообщает Politeka.net, известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко задался вопросом, что можно передать для украинцев на деоккупированных территориях кроме тушонки. Проведя эксперимент, повар придумал нечто интересное. Об этом более подробно кулинар рассказал на своей странице в Instagram.

"К ним возвращается Украина и хочется дать что-то эмоционально родное. Но альтернатив тушенке нет, это единственный питательный, готовый и законсервированный продукт. Потому я начал думать. И несколько месяцев назад нашел технологию, благодаря которой можно делать не только тушенку", - признался Евгений Клопотенко.

В частности, вместе со своими партнерами кулинар открыл производство, где готовятся кулеш, шпундра и бограч - они закрываются в банки и направляются в освобожденные города.

"Любая помощь с продуктами важна, это правда. Но мне показалось, что украинские блюда помогут быстрее вылечить душу. И захотелось это воплотить. Ты ешь и чувствуешь, что Украина с тобой... Украина выстоит в двух условиях. Если украинцы продолжат поддерживать друг друга. Если мы будем ежедневно создавать и распространять украинское", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.