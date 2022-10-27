В семье певицы и актрисы Анны Тринчер не утихают споры из-за фамилии – артистка не хочет ее менять.

Напомним, всего месяц назад Анна Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина.

Парень хочет, чтобы Аня стала Волошиной, но молодая жена против.

«Мы реально поссорились», - рассказывал Волошин об их первом серьезном конфликте после свадьбы.

Блогер считает, что Тринчер может остаться в качестве псевдонима, но Волошина должна быть в паспорте.

«Она же категорично: "Нет!". Мы чуть не подрались", – рассказывал блогер. В конфликт новобрачных даже вмешались родители, а их друзья пытаются помочь им найти компромисс.

Так, Тринчер и Волошин спросили их, что они думают по поводу того, чтобы Аня стала Волошина-Тринчер.

«По-современному звучит», - заверили их друзья.

Однако этот вариант, как оказалось, не очень нравится Олегу. Во-первых, он считает, что это звучит странно, во-вторых, его беспокоит, что эта «странная» фамилия достанется их будущим детям.

«Ну хорошо, будь Волошина-Тринчер, но ребенка я не хочу, чтобы был, например, Волошин-Тринчер. Потому что это звучит странно! Ну странно звучит! Я не обижаю свою и мою фамилию, я обижаю их совокупность», - настаивал Олег во время их очередного спора, которым Тринчер поделилась в своем Instagram.

Одним словом, пока Анна остается Тринчер, а споры на эту тему в их семье продолжаются.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился важным советом на фоне тотального отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что певица Оля Цибульская высказалась об украинцах, которые недостойно себя ведут в Европе.

Кроме того, Politeka.net писала, что Анна Тринчер показала свои новые формы в кружевах.