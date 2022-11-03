По словам актера Арама Арзуманяна, украинский язык ему удалось выучить очень легко и он дал несколько советов для тех, кто еще этого не смог сделать.

Звезда "Скаженого весілля" и участник "Танців з зірками" Арам Арзуманян признался, с тех пор как стал "украинским националистом". К тому же звезда дал совет, как легко отказаться от русского в быту. Об этом популярный актер рассказал в интервью для "ЖВЛ" на YouTube.

По словам актера, украинский язык ему удалось выучить очень легко и дал несколько советов.

"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", - сказал Арам Арзуманян.

Также он поделился способом, который поможет быстро и легко избавиться от привычки разговаривать на русском языке в быту. Он советует читать украинские книги вслух.

Неудивительно, что Арам Арзуманян получает предложения работы от россиян, как и многие украинские звезды.

"С россиянами дела больше не будет. Мне пишут: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Отписывают: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", – подчеркнул он.

Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян удивил видом в одних шортах.

Как сообщала Politeka, звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян рассказал, как пережил обстрел.

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