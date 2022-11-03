Звезда "Скаженого весілля" и участник "Танців з зірками" Арам Арзуманян признался, с тех пор как стал "украинским националистом". К тому же звезда дал совет, как легко отказаться от русского в быту. Об этом популярный актер рассказал в интервью для "ЖВЛ" на YouTube.
По словам актера, украинский язык ему удалось выучить очень легко и дал несколько советов.
"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", - сказал Арам Арзуманян.
Также он поделился способом, который поможет быстро и легко избавиться от привычки разговаривать на русском языке в быту. Он советует читать украинские книги вслух.
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Неудивительно, что Арам Арзуманян получает предложения работы от россиян, как и многие украинские звезды.
"С россиянами дела больше не будет. Мне пишут: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Отписывают: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", – подчеркнул он.
Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян удивил видом в одних шортах.
Как сообщала Politeka, звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян рассказал, как пережил обстрел.
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