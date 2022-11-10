Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой фотосессией в спортзале, где появился со своим другом-актером Алексеем Суровцевым.

На новых фотографиях Тарас и Алексей запечатлены в раздевалке спортзала, они позируют в шортах и с голыми торсами, сверкая мускулистыми телами. И делают это с явным удовольствием и самолюбованием. В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Вот такое утро".

А поклонники тут же принялись комментировать горячие фото красавцев: "Красавцы", "Вау, круто", "Эх, парни, что же вы делаете?", "Ну красавчик, что правду таить", "И вы туда же. А Гидропарк?", "Красавцы!", "Могучие казаки", "Какие красавцы", "Очень красивые", "Это же тот парень, что котиков спасает", "Ребята, вы прекрасны! Только наша украинская нация способна родить таких сильных, смелых, умных, красивых и талантливых людей", "Сильные, мужественные парни", "Концентрация тестостерона зашкаливает", "В хорошей форме, так держать", "Держите меня семеро", "Украинские казаки".

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