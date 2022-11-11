Джамала поблагодарила поляков за ту поддержку и помощь, которую они оказывают украинцам и оставила для них несколько пожеланий.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала, которая принесла Украине победу в песенном конкурсе "Евровидение-2016", поздравила польский народ с их национальным праздником – 104 годовщиной восстановленной независимости. Она также спела вместе с детьми трогательную песню. Кадры появились на ее странице в Instagram.

Джамала поблагодарила поляков за ту поддержку и помощь, которую они оказывают украинцам и оставила для них несколько пожеланий.

"Свобода — самое большое сокровище. И кому как не нам с вами, друзья, понимать ее ценность. Польша, поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю ценить каждый миг свободной жизни в стране таких крутых людей. Безгранично благодарна за ваше дружеское плечо в это тяжелое время", - написала Джамала.

На кадрах певица предстала в кругу детишек, которые обнимали ее и пели чарующую песню на польском языке.

В комментариях пользователи сети присоединились к поздравлениям артистки и оставили пожелания для народа Польши: "Поздравляю Польшу с праздником", "Мои поздравления, спасибо вам за все, что вы для нас делаете", "С праздником вас, пусть мир и любовь всегда будут между нами", "Благодарна за все и крепко обнимаю вас сегодня!".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.