Известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал предмет, который поможет украинцам помнить свою культуру и беречь ее.

Как сообщает Politeka.net, известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко изучает украинскую кухню и старается другим привить любовь к готовке. Он активно ведет свой блог, где делиться забытыми украинскими рецептами. Несколько часов назад кулинар в Instagram раскрыл, каким видит наше будущее.

В частности, Евгений Клопотенко предложил ввести в школьную программу новый урок под названием "Достоинство и свобода украинцев".

Там нужно будет изучить такие темы: влияние языка на независимость нации; обзор на революции 2004 и 2014 годов - развитие украинской нации в последствии; полномасштабная война 2022-2023 - причины; феномен украинской нации - почему мы стали самой мощной нацией мира; закрепление материала - как сохранить добытое и продолжить развиваться.

"Мы должны постоянно прокручивать в уме то, что проживает наша нация, учиться и передавать это дальше. Наши дети должны знать об этом, чтобы быть свободными. Эти темы должны вплестись в нашу национальную память и стать нашей базой навечно", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.