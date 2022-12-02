Как сообщает Politeka.net, звезда украинского телевидения и неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной воспитыают троих сыновей. Он не так часто ведет свой блог, как его жена, но все же иногда способен удивить пользователей сети. В частности, несколько часов назад знаменитость опубликовал в Инстаграм стих, который сам сочинил.

В своем стихе телеведущий Григорий Решетник отмечает, что как бы россияне не пытались сломить волю украинцев, у них ничего не получится. Украинцы за многие месяцы войны уже ничего не боятся.

"Прийшла зима, а ми не боїмось

За ці століття ми вже стільки натерпілись

Що зараз ми вже точно не здамось

Як би цим свиням цього не хотілось", - говорится в строчках стиха, который написал Григорий Решетник.

В комментариях пользователи сети начали хвалить знаменитого ведущего, а также предлагали новые строчки для написанного стиха: "Сколько силы в этих строках, очень круто так держать", "Как всегда Гриша сказано в точку, ты действительно талант во всем", "Стихотворение супер. Гриша ты поэт", "Вместо свиней я бы написала оркам или гоблинам, потому что свиньи очень мягко сказано".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.