На своей странице в Instagram звезда откровенно рассказала, как попала в ситуацию насилия около 5 лет назад.

"Я встречалась с парнем. Начиналось все, как в сказке. Но однажды он напился и будто в шутку ударил меня мельницей для перца, та разломилась о мою ногу. Это был первый звоночек, что-то не так. Потом парень начал возмущаться, что я встречаюсь с подругами, обзывал их непристойными словами, впоследствии начал обзывать и меня, потом в состоянии депрессии он начал пить почти каждый день и обвинял меня в том, что я его не поддерживаю, а значит не люблю, потом началась ревность, тотальный контроль, проверки, где я и с кем, обвинения в измене", - вспоминает Анна Неплях.

Дальше насилие уже стало физическим.

"Сначала он дал мне оплеуху, потом разбил телефон о мою голову (мне тогда наложили три шва) и высадил ночью посреди трассы, однажды гнался за мной и стрелял по ногам, а в последние недели отношений бил меня ногами, пока я лежала скрученная на полу. С каждым разом проявления насилия становились все сильнее и жестче. А я все прощала и оправдывала тем, что он делает это под алкоголем", — признается модель.

Когда парень был трезв, то или все возражал, или извинялся и говорил, что любит. Рассталась пара в отделении полиции, потому что Анна больше не выдержала. Она долго отходила от этих отношений, а рассказать о том, что с ней произошло, отважилась только 2 года спустя. Неплях долго работала с психотерапевтом и только со временем смогла отпустить ситуацию.

"Сейчас я уже могу сказать, что я полностью вышла с позиции жертвы и уже никогда ни при каких обстоятельствах не позволю кому-то сделать мне больно, заставить что-нибудь терпеть. Теперь я умею говорить "нет" и полностью вычеркивать из своей жизни людей, которые делают меня несчастной. Совет, который я дала бы всем женщинам, которые попали в домашнее насилие – это бежать! Бежать что есть силы от этих отношений, от этого человека, потому что там счастья нет. Я за то, чтобы говорить, кричать и просить о помощи. В этом нет слабости, потому что слабость – это умалчивать насилие, а сила в том, чтобы бороться", — подчеркнула блогерша.

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