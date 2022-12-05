Очень часто не хочется проводить много времени на кухне и поэтому есть смысл приготовить что-то быстро и без сильных затрат. Причем самым удобным блюдом для тех, кому не нравится стоять у плиты, станет вкусная закуска, которую можно смазать на хлеб.

Одной из таких является паштет из печени, который можно сделать даже если дома нет света. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

250 г печени (подходит свиная или говяжья печень); 250 г сливочного масла; приправы по вкусу: соль, молотый перец, гвоздика (при желании), другие травы для аромата.

Способ приготовления также довольно прост:

Сначала следует тщательно промыть, почистить печень и нарезать на небольшие кусочки. После этого следует проварить печень до готовности (время зависит от типа печени) в кипящей воде, а затем охладить.

Далее печень можно либо измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. В получившуюся смесь добавить сливочное масло и тщательно перемешать до однородной массы.

В завершении добавить соль, перец, гвоздику и другие приправы при желании.

Такая закуска довольно долго хранится в емкости в холодильнике и понравится всей семье.

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