На фото из благотворительного концерта Джамала позирует в роскошном платье черного цвета.

Как сообщает Politeka.net, Джамала не сидит на месте и после 24 февраля не стала брать паузу - наоборот, певица весьма быстро вернулась на сцену и дает благотворительные концерты.

Кроме того, она снимается в различных проектах и дает интервью мировым СМИ, где рассказывает правду о происходящем в Украине. Для нового концерта звезда выбрала яркий образ. Эффектными кадрами она поделилась в своем Instagram.

На фото из благотворительного концерта Джамала позирует в роскошном платье черного цвета подчеркнутой талией и оголенными плечами. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и постройневшую фигуру артистки. Она дополнила аутфит золотистыми украшениями: кольцами и браслетами.

Свои длинные волосы Джамала распустила, но вплела в несколько прядей блестящие цепочки.

"Из самолета сразу на сцену. Так вы не дали мне почувствовать усталость. Вы так ждали и аплодировали... Торунь, спасибо вам за вечер вместе и неожиданную награду Золотого Ангела за вдохновение и помощь братьям и сестрам нашим из Украины. Вы – мое вдохновение и это ваша награда", - рассказала певица.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.