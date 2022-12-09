Популярная украинская телеведущая продолжает публиковать кадры и новости, наиболее обсуждаемые за последние сутки.

Популярная телеведущая рассказала в этот раз в Инстаграм, как на фронте россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, также она представила видео с раненным военным, видео с которым стало вирусным в соцсетях (видео 2). Также стало известно, что Президент присвоил звание Героя Украины летчику Вадиму Ворошилову (фото 3).

Мужчина с позывным Karaya, который в октябре сбил над Виннитчиной иранские дроны и увел самолет от населенного пункта был награжден и кадры с ним также попали в сеть. Накануне соцмеражами ширилось фото, которое выглядело Вадимом после того, как катапультировался (фото 4)

«Министр обороны Резников распорядился взять на вооружение ВСУ автоматизированную систему управления войсками «Колокол» в то время, как НАБУ расследует растрату в особо крупных размерах (600 миллионов), произошедшую во время ее создания

На Житомирщине на мине взорвался автомобиль, в котором погибли супруги. Сиротами осталось 8 несовершеннолетних детей (фото 5)

Удары по тыловым российским аэродромам так испугали пропагандистов, что они уже беспокоятся за будущую судьбу Сибири (видео 6)

Совет ЕС утвердил решение о непризнании загранпаспортов, выданных россиянами на оккупированных территориях Украины» - делится Падалко.

Также ведущая показала, как в школах рф якобы вознаграждают учеников «честью» посидеть за партой, где когда-то учился убитый оккупант (фото 7)

«Дай Бог сил тому воину и скорейшего выздоровления 🙏💛💙😭; Господи, милосердный помоги нашим солдатам выстоять, победить и вернуться живыми. Матерь Божия спаси и защити наших солдат; Боже, какие же у нас ребята невероятные!!!!! Герои и патриоты😢; Матерь Божия спаси и защити наших солдат; Дай, Боже, быстрое выздоровление раненому защитнику!» - поддерживают в сети.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.