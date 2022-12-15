На Потапа и Настю Каменских, а также некоторых других украинских артистов в россии наложили своеобразные санкции.

Так, сообщается, что Потап и Каменских попали в так называемый список «неугодных» исполнителей, песни которых теперь запрещено включать на школьных дискотеках. «Черный список» якобы разослали по школам Москвы.

Помимо Потапа и Насти Каменских школьникам российской столицы теперь запрещено также танцевать под песни Макса Барских, Веры Брежневой, Нади Дорофеевой, Монатика, Светланы Лободы, Ивана Дорна, группы «Океан Эльзы» и «Один в каноэ».

Также в «черном» списке можно увидеть российских исполнителей, например Валерия Меладзе и Земфиру, а также Бориса Гребенщикова.

«Пугачеву забыли в список внести», «Как в Корее в россии времена начались», «Выпускной под Кобзона», «Фух пронесло, будем танцевать под Скрябина», «А Сердючку можно?», «Сектор газа включайте, демобилизация», «А Иво Бобула можно?»,

«О, буду знать, что послушать», «Прямо мой топ-чарт. В основном их и слушаю», «Трудно придумать лучшую рекламу музыкантам», «Сердючку можно», «Список приличных людей?»,

«Докатились, скоро будут плакаты вывешивать о том как молодежи стоять, сидеть, целоваться и т д», «Танчить будут под филю и газманова»,

«Правильно добро пожаловать в 1938. Обязательно надо, чтобы репертуар дискотек проверяла специальная комиссия, и все только по утвержденной программе. Назад в СССР», - комментируют список «неугодных» в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Успенская, которая недавно гостила у Потапа и Насти Каменских, не может дождаться российского паспорта.

Также сообщалось, что экс-жена Потапа публично обратилась к новому бойфренду Нади Дорофеевой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Надя Дорофеева извинилась за свое сотрудничество с россиянами – как на это отреагировали известные украинцы.