Так, сообщается, что Потап и Каменских попали в так называемый список «неугодных» исполнителей, песни которых теперь запрещено включать на школьных дискотеках. «Черный список» якобы разослали по школам Москвы.
Помимо Потапа и Насти Каменских школьникам российской столицы теперь запрещено также танцевать под песни Макса Барских, Веры Брежневой, Нади Дорофеевой, Монатика, Светланы Лободы, Ивана Дорна, группы «Океан Эльзы» и «Один в каноэ».
Также в «черном» списке можно увидеть российских исполнителей, например Валерия Меладзе и Земфиру, а также Бориса Гребенщикова.
«Пугачеву забыли в список внести», «Как в Корее в россии времена начались», «Выпускной под Кобзона», «Фух пронесло, будем танцевать под Скрябина», «А Сердючку можно?», «Сектор газа включайте, демобилизация», «А Иво Бобула можно?»,
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«О, буду знать, что послушать», «Прямо мой топ-чарт. В основном их и слушаю», «Трудно придумать лучшую рекламу музыкантам», «Сердючку можно», «Список приличных людей?»,
«Докатились, скоро будут плакаты вывешивать о том как молодежи стоять, сидеть, целоваться и т д», «Танчить будут под филю и газманова»,
«Правильно добро пожаловать в 1938. Обязательно надо, чтобы репертуар дискотек проверяла специальная комиссия, и все только по утвержденной программе. Назад в СССР», - комментируют список «неугодных» в Сети.
Напомним, ранее сообщалось, что певица Успенская, которая недавно гостила у Потапа и Насти Каменских, не может дождаться российского паспорта.
Также сообщалось, что экс-жена Потапа публично обратилась к новому бойфренду Нади Дорофеевой.
Кроме того, Politeka.net писала, что Надя Дорофеева извинилась за свое сотрудничество с россиянами – как на это отреагировали известные украинцы.