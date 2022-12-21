Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкина - известный украинский музыкант. Звезда женат на актрисе Снежане, с которой познакомился в театре. У пары есть трое детей - Елисей, Веселина, а также сын Артур, которого Снежана родила еще до брака с Сергеем. Не забывает жена Бабкина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как наслаждается отдыхом на Кипре, поделившись соответствующим фото в своем блоге.
"Это мой личный рассвет
Копилка моих рассветов пополнилась еще одним!
Эффект на лице", - написала Снежана под публикацией.
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