На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как просто и вкусно запечь сало.

"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Потому что это - настоящая симфония и наслаждение. Еще я здесь придумал, что до 31.12 буду публиковать ежедневно рецепты украинских праздничных блюд, чтобы вы в Новый год шли с настоящим смыслом. Потому что то, что стоит на наших столах имеет значение. Наша еда является отражением нашей ментальности. А когда каждый из вас будет делать репост, то украинские блюда увидят несколько миллионов человек", - советует Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобятся:

кусок сала;

5 зубчиков чеснока;

соль, паприка, перец.

"А теперь к салу. Берете такое хорошее красивое сало и шпигуете чесноком (каждый зубчик нужно погрузить в соль). На кусок сала - 5 зубчиков. Солите само сало, засыпаете паприкой и перцем. Запекайте 25 минут при 200 градусах", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях сразу же оценили рецепт:

"Ой даааа, это еще та вкусность 😍😍😍";

"ой матушка! Как это вкусно выглядит";

"С удовольствием 🤗 Как раз имею в морозилке знатный кусок сала и не могла придумать, что с ним сделать 🤪".

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.