В этот раз на своей странице в Instagram жена комика рассказала, как изменилась жизнь за этот год.

"Ну что, 2022, поговорим? Ты начинался как обычный мирный год… Безоблачно начинался, пожалуй, даже чарующе и феерично! Ласкал нас тёплыми водами Индийского океана, баловал нечаянными встречами с закадычными друзьями, а еще позволял мечтать, дерзко мечтать и строить планы! И тут не закончилась зима… Жизнь остановилась на отметке февраль, 24… У кого-то остановилась буквально…", — пишет Казанина.

Семья звезды "Квартал 95" живет в Киеве и теперь Наталья страдает от агрессии бывших соотечественников.

"Кто допустил, чтобы слова война, насилие, смерть непрошено заявились в наши дома вместо весенней капели? Наследили своими грязными сапожищами, нагадили в душу, замарали сердца… Кто дозволил стереть с лица земли целые города, разрушить школы, роддома, больницы?.. Этот ужас, этот кошмар, этот мрак теперь выжжен до черноты в нашем воспаленном мозгу, запечатан навечно в нашей смутной памяти… Боль, слёзы, страдания, страх, потери…", — делится она эмоциями.

Наталья Казанина признается, что пока Украина не одержит победу, ей не хочется ехать ни в Париж, ни в Рим, ни куда угодно за границу.

"Хочется верить! В то, что истина и справедливость восторжествуют! И в свободолюбивую Украину придёт долгожданный мир! А пока страна не спит вторые сутки из-за непрекращающихся ракетных атак и пусков дронов. Не спит, но готовит оливье на фронт бойцам! Спасибо, низкий поклон нашим славным воинам, что мы можем отпустить этот измученный, израненный год и встретить новый 2023, год Надежды!! Ведь мы живы! Мы на родной земле! И праздник придёт в наши тёмные холодные дома! Мы зажжем свечи и загадаем одно желание! И оно непременно исполнится!🙏🏻", — подчеркнула супруга юмориста.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

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