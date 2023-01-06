Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 24 февраля поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после освобождения Ирпеня Светлана приехала в родной город и теперь собирает деньги на его восстановление. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лобода поделилась серией фото, где была в белом.

"Что тебе мама снова не спится ночью

О чем твои думы шепчут

Какие слова ты ищешь в душе

Чтобы только родные увидеть глаза", - написала Лобода.

Россияне начали активно критиковать Светлану в комментариях:

"А что без желто-синей тряпки?";

"А почему без флага? Выходной?";

"Не могли бы на русском писать!? Так вас полмира будет понимать!".

Украинцы же решили поддержать знаменитость:

"Невероятная, очень ждем";

"Такие вопросы))) «чего так красива»? Ибо Света наша украинская душа, потому и красива";

"Непревзойденная женщина".

Напомним, россияне "распяли" Лободу за украинский флаг на концерте в Германии

А еще Politeka сообщала, что Лобода после тура в Германии заинтриговала планами на следующий год

Также Politeka писала, что Лобода рассказала, каким стал для нее год во время войны и поддержала украинцев



