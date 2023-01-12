Напомним, четвертый сезон «МастерШеф. Профессионалы» должен выйти уже в скором времени, пишет Politeka.net.

Зрители с нетерпением ждут его момента, но кое-что их озадачило и расстроило.

А именно – новый «голос» Эктора Хименеса-Браво. В комментариях к анонсу 4 сезона «МастерШеф. Профессионалы» пользователи YouTube даже подняли "бунт", требуя сделать так, как было:

«Я очень рада. Это для меня самый лучший проект. Все ок, только дайте Эктору его голос!», «Верните старый голос Эктора!», «Я надеюсь, голос Эктора другой только в анонсе. Потому что я не вынесу это изменение»,

«Может, Эктор уже украинский хорошо выучил и ему в этот раз не нужен будет переводчик. А в анонсе этого нет, потому что сюрприз. Ну, это я надеюсь»,

«Случилось то, чего я боялся! Официальный голос Эктора заменили!», «Эктор, что с вашим голосом? Верните!», «Актёру озвучки Эктора не хватает немного громкости, мне кажется…».

Другие комментаторы выразили надежду, что с человеком, дарившим Эктору свой голос в прошлых сезонах «МастерШеф» все хорошо.

«Что вы пишете о голосе Эктора? Правильно кто-то написал, возможно, у него нет возможности озвучить, или забыли что у нас война, люди кто знает где», «Надеюсь, что с ним все в порядке».

Другие уверены, что голос Эктора остался тем же.

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