Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.

В интервью Viva ведущий вспомнил ужасный момент, когда получил боевую травму и потерял слух.

"Это был взрыв гранаты возле меня. Очень больно. Ты теряешь сознание, не понимаешь, где ты находишься, тошнит, плохая координация. Это страшно. Ты понимаешь, что у тебя сейчас стрельба, ближний контакт. Мы стрелковая группа, поэтому мы постоянно в ближнем контакте. Сейчас я потерял слух на левое ухо. Ничего не слышу. Когда закончится война, займусь лечением", - рассказал Даниэль Салем.

Шоумен также объяснил, как травма органов слуха мешает в военной жизни и как он приспособился к ней.

Даниэль Салем

Популярные статьи сейчас

"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности

"Сделал три круга": момент перед трагедией в Броварах попал на видео, растет количество жертв

"Земля пухом": украинец пожалел бездомного и поплатился за это своей жизнью

Среди пострадавших дети: возле Львова столкнулись грузовик и переполненная маршрутка, кадры с места трагедии

С полицейским на крыше: дикая погоня за нарушителем закончилась печальным финалом, видео
Показать еще

"Всегда поворачиваю голову на правую сторону, чтобы услышать. Немножко чувствую себя неполноценным. Стараюсь об этом не думать, справляюсь. Знаете, это по принципу: не можем летать - будем идти, не можем идти - будем ползти", - признается звездный боец.

Даниэль Салем в свое время окончил медицинский университет по специальности хирург-офтальмолог и ему не раз приходилось использовать свои знания по медицине во время войны. Ведущий многократно помогал как боевой медик, хотя это не его специализация сейчас.

Даниэль Салем

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.