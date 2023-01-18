Ведущий и шоумен Даниэль Салем, служащий в рядах ВСУ, откровенно рассказал о своей боевой травме.

Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.

В интервью Viva ведущий вспомнил ужасный момент, когда получил боевую травму и потерял слух.

"Это был взрыв гранаты возле меня. Очень больно. Ты теряешь сознание, не понимаешь, где ты находишься, тошнит, плохая координация. Это страшно. Ты понимаешь, что у тебя сейчас стрельба, ближний контакт. Мы стрелковая группа, поэтому мы постоянно в ближнем контакте. Сейчас я потерял слух на левое ухо. Ничего не слышу. Когда закончится война, займусь лечением", - рассказал Даниэль Салем.

Шоумен также объяснил, как травма органов слуха мешает в военной жизни и как он приспособился к ней.

"Всегда поворачиваю голову на правую сторону, чтобы услышать. Немножко чувствую себя неполноценным. Стараюсь об этом не думать, справляюсь. Знаете, это по принципу: не можем летать - будем идти, не можем идти - будем ползти", - признается звездный боец.

Даниэль Салем в свое время окончил медицинский университет по специальности хирург-офтальмолог и ему не раз приходилось использовать свои знания по медицине во время войны. Ведущий многократно помогал как боевой медик, хотя это не его специализация сейчас.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.