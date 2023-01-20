Украинская телеведущая Оля Фреймут после исчезновение неожиданно объявилась и обратилась к украинцам за помощью.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая замужем за Владимиром Локотко. У пары есть двое детей - Валерий и Евдокия. Также у Оли есть старшая дочь от прошлых отношений Злата Митчелл, которую телеведущая родила от британца Нила. Дочь уже выросла настоящей красоткой и уехала недавно учиться в Лос-Анджелес.

Не забывает Фреймут и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Но в последнее время Оля не очень часто делилась чем-то новым. Но сегодня, 19 января, после исчезновения телеведущая снова опубликовала сторис, попросив украинцев помощи.

"Очень прошу вас помощи, 50, 100, 500, гривен, это наш герой. Наш", - написала Оля в сторис, прося помочь украинскому защитнику, который лишился конечностей.

А до этого Фреймут несколько месяцев назад показывала, как в разрушенном спортзале играет на скрипке военный.

"Видео Министерства культуры и информационной политики Украины. Впечатляет", - написала Оля.

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