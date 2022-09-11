Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая не раз удивляла украинцев чрезмерной любовью к этикету и постоянными нравоучениями. При этом все чаще артистку теперь критикуют за дерзкое поведение и не по годам смелые образы старшей дочери Златы.
Отметим, Злата Митчелл, которую Ольга родила от британца Нила, в прошлом году переехала в Лос-Анджелес, где получает образование. Девушка активно делится различными кадрами, хвастается вечеринками и озадачивает довольно дерзкими нарядами.
В красном топике она едва ли прикрыла формы, а короткие джинсовые шорты только придали образу дерзости. За такой вид девочку уже не раз очень критиковали в сети.
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"Очень досадно, что мою Злату обсуждают в интернете, даже когда вокруг война, и нам особенно нужно проявлять манеры, сдержанность и толерантность.
Фигура, поза, выражение лица, сравнение Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – это я. Да, я очень люблю этикет, я достаточно сдержанна. А Злата – есть Злата. Она – отдельная вселенная. И я бы не хотела, чтобы Злата сломала свою личность", – ранее подчеркнула Ольга Фреймут.
Напомним, Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.
Как Politeka сообщала, Фреймут призналась, что пошатнула психику своих детей, теперь они испуганы.
Также Politeka писала, Фреймут заговорила о потере себя вдали от Украины, но возвращаться не собирается.