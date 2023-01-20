Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Голос країни". На проекте участница пошла к тренеру Святославу Вакарчуку, с которым сотрудничала и после проекта.

Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кристина похвасталась стильным образом в белой блузе. Звезда сделала селфи, впечатляя видом.

А до этого звезда поделилась итогами года, опубликовав фотографии на фоне новогодних елок.

"Прошлый год принес много горя и потерь, но дал бесценный урок украинцам как нации. Мы стали действительно большой семьей, где каждый важен друг другу как родной. В детстве я загадывала это желание каждого НР и вот оно сбылось. Мы знаем себе цену и ощущаем свою ценность в мире. Мир увлекается украинцами. Кроме любви и песен о любви, у нас теперь есть украинская ярость (здесь не о песне), есть сила и мощь стоять до конца и победы!", - написала Соловий.

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