Ольга Цибульская решила присоединиться к челленджу, чтобы поддержать своеобразным способом страну. Сегодня в Инстаграм можно увидеть много постов с хэштегом «#FreeTheLeopards», не осталась в стороне и телеведущая.
«Не бойтесь передавать нам Леопарды. Украинские парни знают, что делать с кошечкой» - подметила Ольга.
Наверняка все уже заметили, что вся лента новостей в Инстаграм звезд фактически забита кадрами в одежде с леопардовым принтом и хештегом #FreeTheLeopards. После того, как в Бундестаге 20 января Украине не согласовали поставки боевых танков Leopard 2, тысячи людей вышли на протест с требованием сделать это. Для борьбы против врага нашим ВСУ необходимы танки Leopard.
Поэтому европейцы и украинцы объединились во флешмобе, напоминая таким образом о важности предоставления вооружения нашей стране. Ольга в образе хищницы также напомнила об этом.
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