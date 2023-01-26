Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, что это блюдо в Италии считают супом для супругов и готовят на свадьбу.

Суп с фрикадельками – одно из самых любимых первых блюд как у взрослых, так и у детей. Чаще всего фрикадельки делают из мясного фарша. Использовать в качестве основы можно свиной, говяжий, куриный или смешанный фарш. А добавленные самые разные специи сделают фрикадельки пикантными и ароматными.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал в Youtube, как приготовить суп с фрикадельками из куриного фарша с ароматными специями и овощами.

Интересно, что это блюдо в Италии считают супом для супругов и готовят на свадьбу.

Обычно суп готовят из наваристого куриного бульона. Можно использовать и мясной или овощной.

Ингредиенты для супа с фрикадельками

2 куриных крылышка

1 морковь

1 лук

300 г куриного фарша

100 г спаржевой фасоли

2-3 картофелины

1 ч. л. хмели-сунели

1 желток

2-2,5 л воды

соль по вкусу

Способ приготовления:

1.В кастрюлю выложите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусок моркови. Варить на среднем огне 30 минут.

2.Тем временем очистите морковь и картофель. Морковь нарежьте маленькими кубиками, картошку – средними. Спаржевую фасоль разрежьте пополам.

3.Достаньте из бульона крылышки и овощи, добавьте нарезанный картофель. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.

4.Выложите в миску куриный фарш, добавьте 1 желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера.

5.Добавьте шарики к насыщенному бульону вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут.

6.В конце добавьте порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу. Суп с фрикадельками готов, пальчики оближешь.

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