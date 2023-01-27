В новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы" появится необычный участник, которому удалось поразить даже Эктора Хименеса-Браво.

Придирчивый ресторатор и неизменный судья «МастерШеф» буквально «сошел с ума» от блюд сыровара, который пришел в четвертый сезон, пишет Politeka.net.

Своим делом он занимается высоко в карпатских горах. Огонь по словам участника, никогда не гаснет и наполняет дымом сыр, от которого сходят с ума гурманы со всей Европы и говорят, что это вкуснее, чем в Италии.

«Решил показать, что я сделал своими руками», - рассказал украинец, представляя свое блюдо судьям «МастерШеф. Профессионалы».

Судя по кадрам, Эктор от такой внусности даже потерял связь с реальностью.

"Может достаточно есть, Эктор?", - пошутила Ольга Мартыновская.

Напомним, премьера четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы» состоится 11 февраля.

«Ура!», «Жду», «Очень жду, это будет круто», «Единственное шоу, способное отвлечь. Ожидаю с нетерпением!», «Вот так неожиданность!», «Такие положительные передачи помогают не утонуть в плохом» - пишут украинцы.

Другие же выражают уверенность, что сейчас новые шоу не ко времени.

Также сообщалось, что на шоу пришла повар, которую Эктор Хименес-Браво вдохновил на изучение испанского языка.

Кроме того, сообщалось, что судья Мастер Шеф Владимир Ярославский удивил изменениям во внешности в новом сезоне.

Также сообщалось, что на кухне "МастерШеф" нашли новую звезду для студии Квартал95.